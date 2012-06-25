Польша ждет на свой полуфинал Евро 30 тысяч иностранцев

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом на пресс-конференции сообщила министр спорта и туризма Йоанна Муха.

Польские организаторы ожидают, что в Варшаву приедут больше немецких болельщиков, которые уже выкупили более 8 тысяч из около 55 тысяч мест на Национальном стадионе, где состоится матч.

Остальные болельщики, как иностранные, так и поляки, смогут посмотреть матч в варшавской фан-зоне, которая может вместить одновременно 100 тысяч человек.

По словам Й.Мухи, организаторы турнира рассчитывают, что матчи в Польше на стадионах и в фан-зонах всего посмотрят 3 млн человек.

"В фан-зонах есть много развлечений, поэтому думаю, сможем достичь этого результата", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в Польше уже состоялись 14 из 15 матчей Евро-2012, которые, по последним данным, посмотрели на стадионах и в фан-зонах около 2,5 млн человек.