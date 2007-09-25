Абрамович пригрозил недовольным игрокам ”Челси” распродажей

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович готов расстаться с футболистами, которые открыто выражают недовольство увольнением с поста главного тренера Жозе Моуринью и назначением на эту должность Аврама Гранта. Российский бизнесмен не собирается допускать вмешательства игроков в дела клуба, пишет английское издание Daily Star.

По последней информации, сильнее других свое недовольство переменами в тренерском штабе выражают лучший бомбардир команды прошлого сезона Дидье Дрогба, а также защитник Эшли Коул и новичок клуба Флоран Малуда. В минувшую пятницу капитан "Челси" Джон Терри провел собрание игроков, однако положение дел от этого не улучшилось.

Ситуация усугубляется тем, что большинство английских СМИ отнеслось к назначению Аврама Гранта крайне иронично. Оказалось, что у 51-летнего израильского специалиста нет лицензии категории Pro, которая необходима для долгосрочной работы с клубом уровня английской премьер-лиги.

Позиция Абрамовича, по утверждению Daily Star, заключается в том, что он не будет удерживать ни одного из футболистов, которые хотят покинуть "Челси" в связи с отставкой Моуринью и назначением Гранта.

Лента.ру