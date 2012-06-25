После вылета с Евро, глава Российского футбольного союза подал в отставку

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом глава РФС сообщил Президенту России Владимиру Путину.

«Дик Адвокат уходит с должности главного тренера сборной России. Я принял для себя тяжёлое решение – тоже оставить должность президента Российского футбольного союза», – сказал С.Фурсенко.

В свою очередь, В.Путин подчеркнул, что рассчитывает, что всё встанет на свои места. «Хочу Вас поблагодарить за работу. Футбол России развивается – и развивается довольно интенсивно. Появились новые талантливые игроки. Последний чемпионат России был очень интересным. Реформирована система судейства, что очень важно, чтобы исключить договорные матчи», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сборная России по футболу не смогла выйти из своей группы в ходе Чемпионата Европы.

После победы в стартовом матче с чехами (4:1) россияне сыграли вничью с поляками (1:1) и проиграли грекам (0:1).