Попов с Шевой открыли футбольное поле (фото)

Торжественное открытие обновленного футбольного поля и спортивного зала состоялось сегодня в специализированной школе № 216, что на Оболони. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Городская власть хорошо понимает, что добиться успеха в спорте высоких достижений возможно лишь тогда, когда физическая культура является массовой. Сегодня, в период подготовки к новому учебному году, удивительное футбольное поле появилось на территории столичного учебного заведения. Городская администрация и в дальнейшем будет поддерживать проекты заинтересованных организаций и частных лиц, которые помогают развивать физическую культуру, спорт», - отметил глава горгосадминистрации.

По информации Главного управления образования, проект обновления футбольного поля и спортивного зала, стало возможным благодаря партнерству компании NIKE и украинского футболиста Андрея Шевченко, который учился именно в этой школе.

В общем, ремонт спортивных объектов - первая часть проекта обновления школы 216. Также благотворительный фонд Андрея Шевченко планирует провести ремонтные работы непосредственно самого здания школы для обеспечения комфортных условий для образования учащихся.

Кроме того, после официальной части открытия всемирно украинский футболист Андрей Шевченко разыграл мяч с финалистами международной программы поиска талантливых подростков, мечтающих о карьере профессионального футболиста, «Шанс».