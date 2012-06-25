Умер фанат, попытавшийся посмотреть все игры Евро-2012

Китайский фанат футбола, попытавшийся посмотреть все игры Евро-2012, умер после 11 ночей без сна. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на The Telegraph.

На протяжении полутора недель по ночам Цзян Сяошань смотрел все игры группового этапа турнира, а днем уходил на работу. Необходимость смотреть футбол по ночам была вызвана разницей во времени между Китаем и странами, принимающими турнир, – Украиной и Польшей.

Болельщик скончался от истощения 19 июня после матча Ирландия – Италия во сне.