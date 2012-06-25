СМИ: Шевченко продолжит карьеру в столице США в клубе «Ди Си»

По данным из близких к игроку источников, на которые ссылается "Сегодня", Шевченко подписал предварительный контракт с самым титулованным клубом заокеанской лиги MLS "Ди Си Юнайтед". Там Андрей сможет снова ощутить себя 25-летним. Ведь форма "Ди Си" - тех же черно-красных цветов, что и "Милана", в котором прошли лучшие годы Шевченко.

Люди в черном, как называют "Юнайтед", лидируют в Восточной конференции. Сейчас в MLS - экватор регулярного чемпионата, по окончании которого восьмеркой лучших будет разыгран кубок лиги. Финал - 1 декабря. Андрей станет третьей суперзвездой MLS. Сейчас цвета "Лос-Анджелес Гелакси" с зарплатой в $6,5 млн защищает Дэвид Бекхэм, а в "Нью-Йорк Ред Буллз", получая $4,5 млн, выступает Тьерри Анри. Как говорил нам ранее экс-игрок "Ди Си" украинец Дема Коваленко, в MLS Шева сможет рассчитывать на условия уровня Анри.

Кстати, "Ди Си" может стать первой командой в карьере Шевы, в которой он будет старше своего тренера - Бенджамин Олсен, или просто Бен, на полгода младше 35-летнего Андрея.

Кроме клубного будущего Шевы, сейчас решается, каким будет его прощальный матч в Киеве в связи с уходом из сборной Украины. Рассматривается несколько вариантов. Согласно одному из них, сыграют "Динамо" и "Милан" - Андрей проведет по тайму за каждую команду. Другой вариант - украинская сборная против сборной игроков "Динамо", "Милана" и "Челси". В подтверждение варианта №2 - слова Андрея Воронина, как и Шева, объявившего о завершении карьеры в национальной команде. Он заявил, что еще разок наденет майку сборной - именно в прощальном матче Шевченко.