У Кличко - новый соперник

Немецкий супертяжеловес Мануэль Чарр подписал контракт на бой с чемпионом мира по версии WBC Виталием Кличко. Об этом спортсмен ливанского происхождения сообщил на собственной странице в Facebook, пишет Спорт-Экспресс.

На сегодняшний день 27-летний Чарр занимает 11-ю строчку в мировом рейтинге WBC. Теперь для проведения поединка не хватает только подписи Виталия Кличко. В случае получения согласия от чемпиона мира бой состоится 1 или 8 сентября в Киеве.