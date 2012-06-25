Стартует Чемпионат Украины по пляжному волейболу

В Черкассах 25 июня начнется 3 тур Чемпионата Украины по пляжному волейболу среди мужчин и женщин.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, посостязаться в город приедут команды из всей страны. Организаторы соревнований ожидают около 30 мужских и 20 женских пар спортсменов.

Соревнования будут продолжаться четыре дня - до 28 июня.

А с 29 июня по 2 июля в Черкассах будет проходить Чемпионат Украины по пляжному волейболу среди юношей и девушек 1993-1994 гг. рождения.

Справка УНИАН. Чемпионат Украины по пляжному волейбола состоит из трех туров и розыгрыша Кубка Украины. Победитель Чемпионата Украины определяется по результатам финального тура.