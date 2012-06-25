Евро-2012: в матче Англия - Италия победил Джанлуиджи Буффон

Англия - Италия 0:0, 2:4 - по пенальти.

Последняя четвертьфинальная встреча Евро-2012 стала первой игрой Чемпионата, где были экстра-тайм и послематчевые одиннадцатиметровые.

Из четырех ударов английской команды один пришелся в перекладину, а один взял вратарь итальянцев - опытнейший, 34-летний Джанлуиджи Буффон, защищающий ворота сборной последние 15 лет.

У итальянских пробивающих - один промах.

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В полуфинальном матче Италия сыграет в Варшаве 28 июня против сборной Германии.

Днем раньше в Донецке определится первый финалист из пары Португалия - Испания.