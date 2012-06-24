Возле фан-зоны на Крещатике болельщик упал с дерева

"20-летний мужчина, житель Полтавской области, залез на липу возле фан-зоны. Стюарты и милиция несколько минут пытались уговорить его слезть добровольно. Когда это не помогло, они попробовали снять его с дерева, в результате чего молодой человек сломал ветку, на которой сидел, и упал вниз", - сообщили корреспонденту УНИАН в столичном главке милиции.

Правонарушитель цел, но в ближайшем отделение милиции на него составят протокол за повреждение зеленого насаждения.