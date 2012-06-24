Возле фан-зоны на Крещатике болельщик упал с дерева
23:48, 24 июня 2012Спорт
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Возле фан-зоны на Крещатике стюарты попытались снять с дерева болельщика, смотревшего четвертьфинальный матч Евро-2012 между сборными Англии и Италии.
"20-летний мужчина, житель Полтавской области, залез на липу возле фан-зоны. Стюарты и милиция несколько минут пытались уговорить его слезть добровольно. Когда это не помогло, они попробовали снять его с дерева, в результате чего молодой человек сломал ветку, на которой сидел, и упал вниз", - сообщили корреспонденту УНИАН в столичном главке милиции.
Правонарушитель цел, но в ближайшем отделение милиции на него составят протокол за повреждение зеленого насаждения.
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