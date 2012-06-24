Семин сетует, что игроков «Динамо» хватает на 60 минут

Об этом он заявил в интервью сайту ФК «Динамо», комментируя товарищеский матч против немецкого «Карлсруэ», выступаещего в третьей бундеслиге Германии (0:1).

«Мы провели хороший спарринг. По борьбе, которую показывали команды на поле, игра напоминала матч чемпионата. На данный момент ребят хватает минут на 60, поэтому у нас впереди еще много работы », - сказал Семин.

Единственный мяч, который забил на 72-й минуте Тимо Керн после розыгрыша штрафного, решил исход качественного тренинга между «Динамо» и «Карлсруэ». По словам Семина, в первом тайме его подопечным не хватило гола, во втором - свежести.К сожалению, из-за травмы Брауна Идейе в составе нынешнего «Динамо» не нашлось результативного нападающего, отмечает Зеркало недели.