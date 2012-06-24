Легенду португальского футбола госпитализировали в Познани

Легенду португальского футбола Эйсебио да Сильва Феррейра, сопровождающего сборную Португалии на Евро-2012, госпитализировали вечером 23 июня в одну из больниц Познани.

Как передает Lenta.ru, об этом сообщается на сайте Федерации футбола Португалии.

70-летний Эйсебио почувствовал себя плохо, находясь на базе португальской команды в Опаленице. После медицинского осмотра и консультаций с лечащим врачом, находящимся в Лиссабоне, ветерана португальского футбола отправили в больницу в сопровождении докторов из штаба сборной.

Зимой 2012 года Эйсебио перенес пневмонию - это уже не первая за год госпитализация для бывшего футболиста.

Он провел за сборную Португалии 64 матча и забил 41 гол, в частности став бронзовым медалистом чемпионата мира 1966 года.

Вечером 21 июня Португалия стала первым полуфиналистом Евро-2012, обыграв сборную Чехии - 1:0. Полуфинальный матч против сборной Испании предстоит португальцам 27 июня.