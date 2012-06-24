Активисток Femen снимали с забора «Олимпийского»
15:47, 24 июня 2012Спорт
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Милиция составила админпротоколы в отношении трех активисток Femen, которые устроили свою акцию возле «Олимпийского».
Фото пресс-службы Femen
В Киеве работники Печерского райуправления милиции задержали трех активисток общественного движения Femen.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, установлено, что эти гражданки залезли на ограждении возле НСК «Олимпийский» и выражались нецензурными словами.
Нарушительницы доставлены в отдел милиции и в отношении них составлены административные протоколы по ст.173 «Мелкое хулиганство» КУоАП.
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