Активисток Femen снимали с забора «Олимпийского»

В Киеве работники Печерского райуправления милиции задержали трех активисток общественного движения Femen.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, установлено, что эти гражданки залезли на ограждении возле НСК «Олимпийский» и выражались нецензурными словами.

Нарушительницы доставлены в отдел милиции и в отношении них составлены административные протоколы по ст.173 «Мелкое хулиганство» КУоАП.