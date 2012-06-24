За фанами в Киеве присмотрят 7 тысяч милиционеров
14:46, 24 июня 2012Спорт
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Правопорядок в Киеве во время матча Евро-2012 Англия - Италия будут обеспечивать до 7 тыс. милиционеров.
Цифра правоохранителей будет корректироваться
Охрану общественного порядка в Киеве во время сегодняшнего матча Евро-2012 будут обеспечивать от 3 до 7 тыс. сотрудников милиции и бойцов внутренних войск МВД Украины.
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.
При этом в главке милиции отметили, что эта цифра будет корректироваться в зависимости от оперативной ситуации.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве на НСК «Олимпийский» в рамках Евро-2012 будут играть сборные Англии и Италии.
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