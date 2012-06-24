Сегодня гостей киевской фан-зоны будут учить варить борщ
13:16, 24 июня 2012Спорт
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В воскресенье в киевской фан-зоне Евро-2012 состоится день борща.
Попробовать борщ можно будет в VIP-зоне, а также в пунктах питания
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, мастера-повара будут не только готовить для желающих угоститься национальным блюдом, но и учить, как правильно варить настоящий украинский борщ.
Попробовать борщ можно будет в VIP-зоне, а также в пунктах питания на территории фан-зоны.
Как сообщал УНИАН, несколько дней назад в фан-зоне состоялся день вареника – для посетителей был организован мастер-класс по лепке вареников.
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