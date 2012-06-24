Сегодня гостей киевской фан-зоны будут учить варить борщ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, мастера-повара будут не только готовить для желающих угоститься национальным блюдом, но и учить, как правильно варить настоящий украинский борщ.

Попробовать борщ можно будет в VIP-зоне, а также в пунктах питания на территории фан-зоны.

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад в фан-зоне состоялся день вареника – для посетителей был организован мастер-класс по лепке вареников.