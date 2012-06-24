Сегодня в фан-зоне будут развлекать барабанщицы и Президентский оркестр

Также запланирована концертная программа с участием групп «Йошкин кот» и «Грозовская», сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Завтра в Киеве состоится последний четвертьфинальный матч. Игра между сборными Англии и Италии начнется в 21.45 на НСК «Олимпийский». В полуфинал уже вышли футбольные команды Германии и Португалии.