Сегодня в фан-зоне будут развлекать барабанщицы и Президентский оркестр
09:41, 24 июня 2012Спорт
1571
В воскресенье, 24 июня, в официальной фан-зоне Евро-2012 в Киеве посетителей будут развлекать выступления барабанщиц «Тайко драмерс» и Президентского оркестра.
Барабанщицы будут развлекать перед четвертьфиналом
Также запланирована концертная программа с участием групп «Йошкин кот» и «Грозовская», сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.
Завтра в Киеве состоится последний четвертьфинальный матч. Игра между сборными Англии и Италии начнется в 21.45 на НСК «Олимпийский». В полуфинал уже вышли футбольные команды Германии и Португалии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter