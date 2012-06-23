Евро-2012: Испания вышла в полуфинал
23:35, 23 июня 2012Спорт
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Завершился третий четвертьфинальный матч Чемпионата Европы по футболу
Хави Алонсо забивает первый гол
Испания - Франция 2:0 (Хави Алонсо 19, 90 пен.).
Забив первый мяч, испанцы полностью взяли игру под контроль и мягко ее засушили, лишив французов практически всех шансов проходить к воротам, а сами ждали возможности поймать соперника. Так и вышло в самом конце матча: быстрый рывок к воротам спровоцировал защитника на нарушение.
Соперником Испании в полуфинале на той же Донбасс-Арене 27 июня будет Португалия
Завтрашний победитель киевского матча: Англия или Италия, - составит пару Германии в полуфинале 28 июня в Варшаве.
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