Евро-2012: Испания вышла в полуфинал

Испания - Франция 2:0 (Хави Алонсо 19, 90 пен.).

Забив первый мяч, испанцы полностью взяли игру под контроль и мягко ее засушили, лишив французов практически всех шансов проходить к воротам, а сами ждали возможности поймать соперника. Так и вышло в самом конце матча: быстрый рывок к воротам спровоцировал защитника на нарушение.

Соперником Испании в полуфинале на той же Донбасс-Арене 27 июня будет Португалия

Завтрашний победитель киевского матча: Англия или Италия, - составит пару Германии в полуфинале 28 июня в Варшаве.