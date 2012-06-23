Донецкие таможенники оформляют болельщика за 3 секунды

Как сообщили УНИАН в пресс-центре принимающего города при Донецком горсовете, авиарейс из 220 болельщиков был оформлен таможенниками в международном аэропорту «Донецк» за 10 минут. Ни одного нарушения таможенных правил этой категорией пассажиров таможенниками не было зафиксировано.

В сообщении добавили, что сегодня в аэропорт «Донецк» приезжают болельщики из Испании, Франции, Англии, Польши, Греции, Германии, Швейцарии.

Всего в день проведения матча в Донецке ожидается 87 рейсов международных рейсов с общим количеством пассажиров около 6 тысяч человек.