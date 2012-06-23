Донецкие таможенники оформляют болельщика за 3 секунды
19:07, 23 июня 2012Спорт
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В Донецке таможенники установили рекорд в Украине по быстрому оформлению документов болельщиков, прилетевших сегодня на четвертьфинальную игру между сборными Испании и Франции.
В аэропорту Донецка установили рекорд
Как сообщили УНИАН в пресс-центре принимающего города при Донецком горсовете, авиарейс из 220 болельщиков был оформлен таможенниками в международном аэропорту «Донецк» за 10 минут. Ни одного нарушения таможенных правил этой категорией пассажиров таможенниками не было зафиксировано.
В сообщении добавили, что сегодня в аэропорт «Донецк» приезжают болельщики из Испании, Франции, Англии, Польши, Греции, Германии, Швейцарии.
Всего в день проведения матча в Донецке ожидается 87 рейсов международных рейсов с общим количеством пассажиров около 6 тысяч человек.
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