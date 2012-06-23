Житомир собрал почти 200 триатлонистов - чемпионат Украины
18:37, 23 июня 2012Спорт
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В Житомире проходит Чемпионат Украины по триатлону.
Соревнования включают в себя плавание - 1500 м, велогонку - 40 км и бег - 10 км
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского горисполкома, соревнования будут продолжаться по 24 июня.
В чемпионате принимают участие почти 200 человек (мужчины и женщины), среди которых спортсмены из Винницы и области, Киева, Черниговской, Харьковской областей.
В первый день соревнований прошли индивидуальные соревнования, завтра состоятся эстафеты.
Соревнования включают в себя плавание - 1500 м, велогонку - 40 км и бег - 10 км.
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