Хорек-предсказатель Фред «поставил» на Испанию
18:22, 23 июня 2012Спорт
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Хорек-предсказатель Фред в фан-зоне на площади Свободы в Харькове «спрогнозировал» результат матча Испания - Франция, который состоится сегодня, 23 июня, в Донецке.
Фред не верит в победу Франции
Как передает корреспондент УНИАН, перед хорьком, как обычно, поставили две миски с едой и флажками стран, принимающих участие в третьем четвертьфинале.
Выбор зверька пришелся на сборную Испании.
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