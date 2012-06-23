Из-за Евро будут перекрывать центр Киева: список улиц

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью столичного Управления ГАИ, в указанные дни движение транспорта будет перекрываться с 10.00 до времени окончания матча плюс еще три часа после его окончания.

Движение будет перекрываться на улицах: Большая Васильковская (на участке от улицы Ивана Федорова до бульвара Тараса Шевченко); И.Федорова (на участке от ул. Б.Васильковской до ул. Предславинская); Димитрова (на участке от Б. Васильковской до ул. Анри Барбюса); Анри Барбюса (на участке от ул. И. Федорова до ул. Димитрова); пер. Лабораторный (на участке от ул. Летней до Федерации футбола Украины); ул. Физкультуры (на участке от ул. Антоновича до НСК «Олимпийский»); Жилянская (на участке от ул. Антоновича до ул. Шота Руставели); Саксаганского (на участке от ул. Антоновича до ул. Эспланадной); Шота Руставели; Эспланадная; Рогнединская; Бессарабская площадь (при этом проезд по ул. Бассейной и Крутому спуску остается открытым); Скоропадского; бул. Леси Украинки (на участке от ул. Госпитальной до пер. Щорса в обеих направлениях); пер. Госпитальный; ул. Госпитальная.

Вместе с этим, направление одностороннего движения транспорта на ул. И.Федорова (на участке от ул. Антоновича до ул. Б. Васильковской) изменяется на противоположное, то есть направление движения транспорта от ул. Б. Василькивской до ул. Антоновича.