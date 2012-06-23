Итальянские сборники прилетели в Киев с женами и детьми

Встречать итальянцев в аэропорт прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Украине Фабио Фаббри, пишет Украина-2012.

Первым из самолета на украинскую землю ступил наставник «Сквадри Адзурры» Чезаре Пранделли. Интересно также, что в Украину футболисты команды прибыли со своими семьями, даже маленькими детьми.

После прилета итальянцы сразу сели в свой фирменный автобус и отправились к базе размещения.

Напомним, в киевском четвертьфинале сборная Италии сыграет с командой Англии. Поединок состоится 24 июня на столичном стадионе НСК «Олимпийский». Начало игры - 21.45.