Итальянские сборники прилетели в Киев с женами и детьми
15:03, 23 июня 2012Спорт
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Сборная Италии прибыла в Украину. В 13.45 самолет с итальянцами на борту приземлился в Международном аэропорту «Киев» (Жуляны).
Сборная Италии прилетела в Украину, фото Алексей Фастовец
Встречать итальянцев в аэропорт прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Украине Фабио Фаббри, пишет Украина-2012.
Первым из самолета на украинскую землю ступил наставник «Сквадри Адзурры» Чезаре Пранделли. Интересно также, что в Украину футболисты команды прибыли со своими семьями, даже маленькими детьми.
После прилета итальянцы сразу сели в свой фирменный автобус и отправились к базе размещения.
Напомним, в киевском четвертьфинале сборная Италии сыграет с командой Англии. Поединок состоится 24 июня на столичном стадионе НСК «Олимпийский». Начало игры - 21.45.
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