Все экстремалы Киева соберутся в одном месте

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, торжественное открытие фестиваля и двух новых площадок альтернативных видов спорта состоится в 12.30.

По словам начальника Главного управления по делам семьи, молодежи и спорта Владимира Вовка, во время фестиваля Free Games все желающие смогут не только ознакомиться с наиболее актуальными альтернативными видами спорта, существующими в столице, но и попробовать свое умение в различных экстремальных мастер-классах.

«В День молодежи в столице состоится уникальный проект, который не имеет аналогов не только в Украине, но и на территории всего постсоветского пространства. Киевская городская власть поддержала данную инициативу, в первую очередь с тем, чтобы молодежь столицы имела возможность самореализации и самоусовершенствования в среде единомышленников и здорового образа жизни», – отметил В.Вовк.

В день открытия спортивно-музыкального фестиваля экстремальных видов спорта Free Games киевлян и гостей города ожидают: показательные выступления по роликовому спорту и на линейной канатной дороге, винч-парк, а также открытые чемпионаты Киева по армреслингу, перетягиванию каната, гиревому спорту, дартсу, стритболу, памп-треку, стрит-воркауту, биг-джампингу, фрирангу, болдерингу, слеклайну, скимборду, мини-футболу, флорболу и пляжному волейболу.

Кроме того, с 16.00 зрители и участники праздника смогут увидеть батл-брейкеров, бит-боксеров, реперов хип-хопперов и диджеев.

Также в музыкальной программе примут участие молодежные группы.