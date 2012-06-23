Арреола просчитал, что выгоднее не драться с Кличко

О решении непроводить бойосенью 2012года сообщилв своем чатеодин из самых авторитетныхбоксерскихинсайдеровАмерикиДэнРафаэль.



Причиной отказаАрреолыот этого поединкаможет быть уверенностькомандыКрисав том,что чемпион мирапо версии WBC ВиталийКличкозавершит свою карьерупосле боя сМануэлем Чарром,запланированного на8 сентября.



Если Виталийдействительноуйдет из боксаи оставит свойтитулвакантным,егоразыграютдва первыхномера рейтингаWBC- а это именноАрреола -и российскийбоксерДенисБойцов,сообщает сайтChampion.