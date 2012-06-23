Арреола просчитал, что выгоднее не драться с Кличко
08:47, 23 июня 2012Спорт
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Команда американского боксера Криса Арреолы отказалась от проведения поединка с чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Владимиром Кличко.
Бой Арреолы и Виталия Кличко за титул чемпиона мира по версии WBC в Лос-Анджелесе 26 сентября 2009 г.
О решении непроводить бойосенью 2012года сообщилв своем чатеодин из самых авторитетныхбоксерскихинсайдеровАмерикиДэнРафаэль.
Причиной отказаАрреолыот этого поединкаможет быть уверенностькомандыКрисав том,что чемпион мирапо версии WBC ВиталийКличкозавершит свою карьерупосле боя сМануэлем Чарром,запланированного на8 сентября.
Если Виталийдействительноуйдет из боксаи оставит свойтитулвакантным,егоразыграютдва первыхномера рейтингаWBC- а это именноАрреола -и российскийбоксерДенисБойцов,сообщает сайтChampion.
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