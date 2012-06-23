Азаров возьмет на футбол внука

Об этом глава правительства заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Мы все в нашей семье любим футбол. Но если говорить конкретно о внуках, то только один из них находится в том возрасте, что можно болеть за футбол. И он будет со мной на футболе. Остальные слишком маленькие. Кем они в жизни будут - им решать", - отметил Н.Азаров. По его словам, он хотел бы, чтобы они, прежде всего, были хорошими людьми и любили свою работу.