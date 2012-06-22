Евро-2012: Греция красиво покидает чемпионат

Германия - Греция 4:2 (Лам 39, Хедира 61, Клозе 67, Ройс 74 - Самарас 55, Салпингидис 89 пен.)

Немецкая сборная блеснула голами "вколоченными" сильными ударами с любых расстояний: так забиты три из ее четырех мячей и еще один - головой после углового. Греция, что могла - сделала.

Напомним, что вчера в полуфинальную часть Евро-2012 прошла сборная Португалии. Ее соперник определится завтра в Донецке в игре Испании и Франции.

Соперником Германии в полуфинале будет победитель киевского матча 24 июня: Англия или Италия.