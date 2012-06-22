Евро-2012: Греция красиво покидает чемпионат
23:36, 22 июня 2012Спорт
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Завершился второй четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу
Германия - Греция 4:2 (Лам 39, Хедира 61, Клозе 67, Ройс 74 - Самарас 55, Салпингидис 89 пен.)
Немецкая сборная блеснула голами "вколоченными" сильными ударами с любых расстояний: так забиты три из ее четырех мячей и еще один - головой после углового. Греция, что могла - сделала.
Напомним, что вчера в полуфинальную часть Евро-2012 прошла сборная Португалии. Ее соперник определится завтра в Донецке в игре Испании и Франции.
Соперником Германии в полуфинале будет победитель киевского матча 24 июня: Англия или Италия.
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