Фред выдал свой прогноз на сегодняшний четвертьфинал Евро
19:51, 22 июня 2012Спорт
2069
Харьковский "прорицатель" предсказал победу Германии в четвертьфинале.
Фред сулит счастье немцам
Хорек Фред в официальной фан-зоне на площади Свободы в Харькове сделал прогноз о результате матча Германия - Греция, который состоится сегодня, 22 июня, в Гданьске.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета.
Перед Фредом, как всегда, поставили две миски с едой и флажками стран, которые принимают участие в матче четвертьфинала. Выбор хорька пришелся на сборную Германии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter