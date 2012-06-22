Фред выдал свой прогноз на сегодняшний четвертьфинал Евро

19:51, 22 июня 2012
Спорт
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Харьковский "прорицатель" предсказал победу Германии в четвертьфинале.

Хорек-прорицатель Фред в официальной фан-зоне УЕФА Евро-2012 в Харькове. 10 июня

Хорек Фред в официальной фан-зоне на площади Свободы в Харькове сделал прогноз о результате матча Германия - Греция, который состоится сегодня, 22 июня, в Гданьске.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета.

Перед Фредом, как всегда, поставили две миски с едой и флажками стран, которые принимают участие в матче четвертьфинала. Выбор хорька пришелся на сборную Германии.

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