Сборная Испании прибыла в Донецк на четвертьфинал

Сегодня в Донецк на четвертьфинальную игру Чемпионата Европы по футболу прибыла сборная Испании.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре принимающего города при Донецком горсовете, в международном аэропорту «Донецк» испанцев встречали болельщики. Они пришли с национальными флажками и флагами Испании, с транспорантами, приветствующими испанских футболистов.

В аэропорту команду встретил также Донецкой городской голова Александр Лукьянченко.

После обмена приветствиями команда испанцев и ее тренерский состав поехали к месту дислокации в Донецке – новому отелю «Виктория», который расположен рядом со стадионом «Донбасс Арена».

23 июня на стадионе «Донбасс Арена» пройдет четвертьфинальная игра между сборными Испании и Франции в рамках финального тура Евро-2012.