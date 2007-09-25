Моуринью признался, что плакал после ухода из Челси

Жозе Моуринью заявил, что по-прежнему чувствует себя "особенным", и признал, что плакал после своего ухода из "Челси".

Моуринью, объявивший себя "Особенным" в момент появления на "Стэмфорд Бридж" в 2004 году, признал, что по-прежнему верит в это утверждение. "Говоря, что я особенный, я рисковал, однако сейчас есть множество людей, которые подписались бы под этим заявлением", - сказал Моуринью в интервью португальской газете Maisfutebol.

"Я считаю, что я по-прежнему особенный. Я многого достиг, и это был фантастический период в моей карьере. Я попытаюсь забыть всё плохое и вспоминать только хорошее, которого было бесконечно много".

Моуринью, чьё место занял Аврам Грант, признал, что прошлая неделя стала большим эмоциональным испытанием, однако он утверждает, что всегда будет помнить о своих взаимоотношениях с игроками и болельщиками команды.

"Да, я плакал, - сказал он. - Надо сказать, у меня была одна семья дома и ещё одна - на работе. С игроками и болельщиками я всегда был в полюбовных отношениях. Я не забуду их, а они не забудут меня".

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