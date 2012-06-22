Клюев убедился, что против Украины велась информационная кампания

Благодарная реакция иностранных болельщиков Евро-2012, посетивших Украину, а также официальных футбольных функционеров еще раз подтверждает, что против Украины в Европе проводилась спланированная информационная кампания, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.Клюева, комментируя последние заявления заместителя директора управления по вопросам футбола (Великобритания) Энтони Коннифорда и главного тренера сборной Англии по футболу Роя Ходжсона, секретарь СНБО Украины сказал, что и официальные представители разных стран, и члены европейских футбольных команд говорят, что все опасения болельщиков, основанные на распространяемых в СМИ слухах, развеялись.

«Приятно отмечать, что граждане европейских стран отзываются с благодарностью и похвалой о нашей стране. Многое из того, что они слышали по телевизору, особенно о расизме, оказалось абсолютной неправдой. Иностранные болельщики положительно отзываются о проведенной нами колоссальной работе, приветливом приеме и доброжелательности украинского народа и участников Евро-2012», - заявил А.Клюев.

Секретарь СНБО выразил убеждение, что Украина и Польша и завершение финальной части Чемпионата проведут на таком же высоком уровне, который отмечают иностранные коллеги.

«Не ошибусь, если скажу, что, например, позиция английского тренера Роя Ходжсона обусловлена его солидным тренерским опытом, а не стремлением сделать реверанс за ошибку венгерского судьи в интересах сборной Англии», - сказал А.Клюев.

Как известно, главный тренер сборной Англии по футболу Р.Ходжсон на пресс-конференции отметил, что опасения многих английских фанатов относительно приезда в Украину и Польшу оказались безосновательными. «Было много опасений в печати, как этот турнир будет выглядеть. Я думаю, что многие наши болельщики сюда не приехали, поскольку читали какие-то ужасные истории, которые могут произойти в Украине и Польше. Но я могу сказать, что нас очень приятно принимали. И очень жаль, что Польша и Украина уже не принимают участие в турнире», - сказал английский тренер.

Как заявил в четверг на пресс-конференции заместитель директора управления по вопросам футбола (Великобритания) Э.Коннифорд, все опасения английских фанатов, которые были перед приездом в Украину, развеялись. «Мы можем сказать, что, возвращаясь в Англию, они рассказывают, как они поражены вашей прекрасной страной. Все страхи исчезли», - сказал он. Э.Коннифорд также отметил, что доволен сотрудничеством с украинскими коллегами, и высоко оценил уровень организации Чемпионата.

Высокую оценку уровню мер безопасности в Украине дали и присутствующие на пресс-конференции сотрудники правоохранительных органов из Португалии, Германии и Польши.