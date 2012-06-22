Арбитр Кашшаи - о незасчитанном голе: Мы допустили ошибку

Об этом со ссылкой на официальный сайт Венгерской футбольной федерации сообщает сайт FC-Dinamo.Kiev.ua.

"После матча мы посмотрели повторы, и сразу же поняли, что допустили ошибку. Мы проанализировали ситуацию, но в соответствии с требованиями УЕФА, судьи не должны комментировать собственные решения на публике. У нас очень неблагодарная профессия, ведь мы можем принять 199 правильных решений, но одна ошибка может оказаться роковой.

Мне трудно перенести то, что случилось, ведь я знаю, сколько людей верило в нас. Но нельзя изменить то, что уже произошло. Мы вынуждены вернуться домой и должны признать, что мы закончили чемпионат Европы не так, как планировали, поскольку допустили большую ошибку. Тем не менее, я уверен, что все члены моей команды вынесут урок из этой неудачи, и в следующем сезоне мы сможем доказать, что все еще остаемся в авангарде мирового судейства, - цитирует Кашшаи официальный сайт Венгерской футбольной федерации.