"Батькивщина" спрашивает, где деньги, выделенные на Евро-2012

Как передает корреспондент УНИАН, требования оппозиции обнародовал на сессии облсовета депутат-бютовец Иван Варченко.

Как отмечается в заявлении, «на протяжении нескольких последних месяцев наблюдается манипуляция с цифрами средств, израсходованных на подготовку и проведение Евро-2012, - информируя о расходах на чемпионат из государственного и местных бюджетов, представители Кабмина позволяют себе расхождения в несколько раз – от 40-45 до 110 млрд грн». Существенные расхождения, отметил депутат, есть и в цифрах расходов, которые приводятся должностными лицами Харьковской области.

В связи с этим фракция затребовала от облгосадминистрации на следующей сессии облсовета представить отчет об использовании средств. В частности, бютовцев интересует «информация об объектах, на которые осуществлялись расходы, о предприятиях, которые проводили работы или предоставляли услуги, о сумме расходов и перечне конкретных выполненных работ и услуг», а также - «какие расходы были проведены с соблюдением тендерных процедур, какие, - нет, и почему».

Кроме того, бютовцы просят предоставить информацию о том, привлекались ли средства частных инвесторов на благоустройство фасадов и придомовых территорий, какие гостиницы и общежития обустраивались к Евро-2012 с привлечением государственных и коммунальных средств, в каких суммах, какая наполняемость этих объектов была на протяжении чемпионата и какой экономический эффект достигнут, сколько бюджетных средств дополнительно было привлечено на объекты туристической инфраструктуры и какой экономический эффект от этого.

В заявлении бютовцы поблагодарили «тысячи харьковчан, которые собственным гостеприимством, дружескими улыбками и помощью иностранным гостям в значительной мере исправляли тот негативный имидж, который сформировала власть об Украине. Имеем в виду и преследование оппозиции, и безудержную патологическую жадность в формировании цен на гостиницы, и уничтожение природы и животных. Мы благодарны тем, кто в связи с этим пригласил бесплатно европейских гостей к себе домой, тем автолюбителям и таксистам, которые не гнались за сверхдоходом, подвозя немца или голландца. Каждому, кто добавил позитивное впечатление от Украины и украинцев. Не нужно манипулировать. Мы видим, что в Харькове что-то сделано. Это что-то имеет конкретную цену. Назовите эту цену»

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Отвечая, глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин поздравил всех с успехом и с большим футбольным праздником Евро-2012, отметив, что инфраструктура и опыт, которые приобрел Харьков за время проведения Турнира, будут приносить пользу долгие годы. «Кто-то хочет измерять ее финансами, кто-то политическими амбициями, пытаясь заявлять, что все не так и все плохо», - сказал М.Добкин.

В то же время губернатор заявил, что понимает то, как тяжело пережить большой успех Евро-2012 всем, кто не любит Украину, тем, кто создавал антиукраинскую кампанию в иностранной прессе. Но, по его мнению, Харьков и Украина успешно проводят Евро-2012, «несмотря на визг и писк всевозможных букашек, начиная с тех, кто имеет в кармане депутатское удостоверение, выписанное в Бундестаге, или депутатское удостоверение, выписанное по проходным спискам БЮТ и КПУ».

По словам М.Добкина, «итоги того, которое происходит в нашем городе и нашей стране, мы будем подводить еще долго. Несмотря ни на что, на сегодняшний момент можно говорить о том, что вся инфраструктура, которую приобрели наш город и наша страна, тот опыт, который получили наши медики, работники правоохранительных органов, бизнесмены и простые харьковчане, будут приносить нам пользу долгие годы».

Выступая перед депутатами, губернатор заявил: «Мы справились все вместе с очень сложной, амбициозной задачей на высшем уровне, так, как от нас никто не ожидал. Это не просто дает нам право гордиться собой, мы можем чувствовать себя уверенными в решении еще более сложных задач, с которыми, без сомнения, справимся, и наведем порядок в собственном доме». Если кому-то что-то нужно узнать конкретнее, сказал М.Добкин, «то пожалуйста - канцелярия открыта».

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Справка УНИАН. Согласно проекту решения сессии облсовета, всего в 2012 г. на реализацию областной целевой программы подготовки и проведения в регионе Евро-2012 было запланировано выделить 1 млрд 908 тыс. грн, из них 44,51 млн грн - из областного бюджета, 1 млрд 145 млн грн - из бюджета Харькова и 302 тыс. грн - из других источников.