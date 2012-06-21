Евро-2012: Португалия не просто, но прошла чехов
23:36, 21 июня 2012Спорт
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Завершился первый четвертьфинальный матч Чемпионата Европы по футболу
Чехия - Португалия 0:1 (Роналду 79)
При соотношении ударов по воротам 22:2 (!) португальцам необходимо было наконец забить. Роналду выскочил из-за спины защитника на фланговый прострел и ударил головой мяч... в землю. Вот к такому рикошету Чех не был готов.
Завтра борьба продолжится в Гданьске, где Греция попробует повторить свой успех, но теперь уже не против россиян, а против Германии.
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