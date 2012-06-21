Евро-2012: Португалия не просто, но прошла чехов

Чехия - Португалия 0:1 (Роналду 79)

При соотношении ударов по воротам 22:2 (!) португальцам необходимо было наконец забить. Роналду выскочил из-за спины защитника на фланговый прострел и ударил головой мяч... в землю. Вот к такому рикошету Чех не был готов.

Завтра борьба продолжится в Гданьске, где Греция попробует повторить свой успех, но теперь уже не против россиян, а против Германии.