УЕФА оштрафовал Англию за поведение фанов на «Олимпийском»

13:00, 21 июня 2012
Спорт
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Во время матча группы D со сборной Швеции, который состоялся в Киеве 15 июня, один из болельщиков прорывался на поле.

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Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА оштрафовала Футбольную ассоциацию Англии на 5 тыс. евро за неподобающее поведение ее болельщиков (попытка выбежать на поле) во время матча группы D со сборной Швеции, который состоялся в Киеве 15 июня.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Апелляция может быть подана на протяжении 24 часов с момента оглашения об этом решении.

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