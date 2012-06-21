УЕФА оштрафовал Англию за поведение фанов на «Олимпийском»

Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА оштрафовала Футбольную ассоциацию Англии на 5 тыс. евро за неподобающее поведение ее болельщиков (попытка выбежать на поле) во время матча группы D со сборной Швеции, который состоялся в Киеве 15 июня.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Апелляция может быть подана на протяжении 24 часов с момента оглашения об этом решении.