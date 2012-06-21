УЕФА оштрафовал Англию за поведение фанов на «Олимпийском»
13:00, 21 июня 2012Спорт
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Во время матча группы D со сборной Швеции, который состоялся в Киеве 15 июня, один из болельщиков прорывался на поле.
Фаны обошлись в 5 тысяч евро
Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА оштрафовала Футбольную ассоциацию Англии на 5 тыс. евро за неподобающее поведение ее болельщиков (попытка выбежать на поле) во время матча группы D со сборной Швеции, который состоялся в Киеве 15 июня.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Апелляция может быть подана на протяжении 24 часов с момента оглашения об этом решении.
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