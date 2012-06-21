Шведы завалили Труханов остров пустыми бутылками и поломанными стульями

Об этом сообщает ТСН.

Шведские фанаты завалили остров мусором - разорванными флагами, поломанными стульями и пустыми бутылками.

Шведы успокаивают: "Вы знаете, после фестивалей - музыкальных там всяких - все гораздо хуже. Гораздо".

Заодно с хламом шведы оставляют в кемпинге и матрасы с палатками. "Все это мы купили в Киеве и оставляем здесь - так дешевле - хотите забирайте себе", - предлагают фаны.

И все же некоторые шведы выносят за собой мусор из парка. Территория должна быть убрана уже сегодня, поскольку на смену шведам в столицу приезжают английские и немецкие фанаты.

Столичные чиновники за парк на шведов не обижаются и наоборот - отчитываются об успехе лагеря. Киевлянам обещают, что Труханов остров станет зоной отдыха.