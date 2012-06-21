Англичанин: Все страхи относительно Украины исчезли

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель директора управления по вопросам футбола (Великобритания) Энтони Коннифорд на пресс-конференции в информационном центре "Украина -2012".

"С точки зрения англичанина я могу сказать, что в эти выходные будет очень важное событие - тысячи английских фанов снова приедут в Киев и будут наслаждаться прекрасным городом и компанией украинских друзей. Я думаю, что они приезжали с определенной обеспокоенностью - что будет в Донецке, Киеве - но они все исчезли. И мы можем сказать, что, возвращаясь в Англию, они говорят, как они поражены вашей прекрасной страной. Все страхи исчезли", - сказал он.

Э.Коннифорд считает, что у английских болельщиков не появится проблем во время следующего матча в Киеве из-за того, что во время игры со сборной Украины не был засчитан гол в ворота английской сборной. "У нас были проблемы с голами с немецкой сборной, но мы с ними до сих пор разговариваем", - пошутил он.

Он отметил, что доволен сотрудничеством с украинскими коллегами, и высоко оценил уровень организации чемпионата. "Это действительно фестиваль футбола, которым мы наслаждаемся", - подчеркнул он.

Высокую оценку уровня мер безопасности в Украине дали и присутствующие на пресс-конференции сотрудники правоохранительных органов из Португалии, Германии, Польши.