«Доктор Хаус» сыплет соль на рану: вас унизили на родном поле
11:03, 21 июня 2012Спорт
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«Доктор Хаус», он же актер и певец Хью Лори, считает, что во время игры Украина - Англия украинцев унизили на их собственном поле.
|Доктор Хаус гастролирует в Киеве
Об этом он заявил в интервью ТСН.
Матч Украина-Англия актер смотрел в одном из закрытых киевских ресторанов.
"Я пил виски со льдом черт знает где, в каком-то баре, даже названия его не знаю. Я думаю, что вы заслужили тот гол, который вам не засчитали. В самом деле, мне жаль, потому что вас унизили на вашем же родном поле", - заявил актер.
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