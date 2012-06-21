«Доктор Хаус» сыплет соль на рану: вас унизили на родном поле

Об этом он заявил в интервью ТСН.

Матч Украина-Англия актер смотрел в одном из закрытых киевских ресторанов.

"Я пил виски со льдом черт знает где, в каком-то баре, даже названия его не знаю. Я думаю, что вы заслужили тот гол, который вам не засчитали. В самом деле, мне жаль, потому что вас унизили на вашем же родном поле", - заявил актер.