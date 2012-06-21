Власти отложили планы расширения фан-зоны Евро-2012 в Киеве

Об этом пишет газета «КоммерсанЪ-Украина».

Как напоминает издание, в начале недели в связи с большим наплывом желающих смотреть футбольные матчи киевские власти решили до 24 июня расширить территорию фан-зоны до Бессарабской площади. Однако в связи с тем, что сборная Украины не пробилась в 1/4 финала, с этим решили повременить до окончательной оценки числа гостей чемпионата со стороны UEFA (по предварительным данным, на полуфинал и финал в фан-зоне может собраться до 200 тыс. болельщиков).

"О расширении к четвертьфиналу уже не стоит говорить, – сказал газете координатор проекта "Официальная фан-зона Евро-2012" Сергей Харьков. – После получения всей информации мы можем подумать об этом к проведению концерта Элтона Джона (30 июня) и к финалу чемпионата".

"Существует специальный штаб, куда входят и представители UEFA, которые примут окончательное решение. Но технически мы готовы сделать фан-зону больше", - подчеркнул первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Мазурчак. Он заверил, что возможное расширение фан-зоны не отразится на функционировании палаточного городка сторонников экс-премьера Юлии Тимошенко возле Печерского райсуда.