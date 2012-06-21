Каждый турист тратит во Львове 100-120 евро

Как отмечается в сообщении, за эти дни Львов посетили 150 тысяч туристов из более чем 30 стран мира. Больше всего гостей было из Германии и Португалии.

Львовский аэропорт обслужил более 600 международных и внутренних рейсов, 44 пассажирских поезда пересекли границу.

В среднем во время пребывания во Львове турист оставлял 110 - 120 евро.

Директор департамента Евро-2012 Львовского городского совета Олег Засадный отметил то, что «если просуммировать всю сумму денег, которая поступит от Евро, в пределах одного года она не покроет тех расходов, которые были сделаны. Но это толчок к развитию туризма, к развитию бизнеса, инвестиционной привлекательности города».

В свою очередь, львовский ресторатор Вардкес Арзуманян, отметил, что «Евро с самого начала львовский бизнес рассматривал как инвестиции в будущее».

«Мы общались с приехавшими. Они благодарны, что мы сделали правильно. Бизнес потратил очень много средств. Обслужить столько гостей и справиться с таким потоком с тем оборудованием, которое было в ресторанах, было бы очень тяжело. Обновлено оборудование, израсходовано много средств на подготовку персонала. Я буду ждать, что все те, кто был у нас во время Евро, в следующем году вернутся к нам. Я доволен инвестициями на будущее», - отметил В.Арзуманян.