Каждый турист тратит во Львове 100-120 евро
В течение первых двух недель Евро-2012 в экономику Львова поступило около 150 млн грн, сообщили УНИАН в медиа-центре «Львов 2012».
Как отмечается в сообщении, за эти дни Львов посетили 150 тысяч туристов из более чем 30 стран мира. Больше всего гостей было из Германии и Португалии.
Львовский аэропорт обслужил более 600 международных и внутренних рейсов, 44 пассажирских поезда пересекли границу.
В среднем во время пребывания во Львове турист оставлял 110 - 120 евро.
Директор департамента Евро-2012 Львовского городского совета Олег Засадный отметил то, что «если просуммировать всю сумму денег, которая поступит от Евро, в пределах одного года она не покроет тех расходов, которые были сделаны. Но это толчок к развитию туризма, к развитию бизнеса, инвестиционной привлекательности города».
В свою очередь, львовский ресторатор Вардкес Арзуманян, отметил, что «Евро с самого начала львовский бизнес рассматривал как инвестиции в будущее».
«Мы общались с приехавшими. Они благодарны, что мы сделали правильно. Бизнес потратил очень много средств. Обслужить столько гостей и справиться с таким потоком с тем оборудованием, которое было в ресторанах, было бы очень тяжело. Обновлено оборудование, израсходовано много средств на подготовку персонала. Я буду ждать, что все те, кто был у нас во время Евро, в следующем году вернутся к нам. Я доволен инвестициями на будущее», - отметил В.Арзуманян.