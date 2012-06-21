На гороховом поле аграрии обнаружили более 150 снарядов

Как рассказала УНИАН помощник начальника ГТУ МЧС в Запорожской области Юлия Барышева, сообщение об обнаружении взрывоопасных предметов поступило спасателям накануне – 19 июня вечером из Каменко-Днепровского района Запорожской области.

«В Каменко-Днепровском района около села Заповетное местные жители во время сбора урожая на гороховом поле обнаружили около 20 боеприпасов и сообщили на «101». Выехавшие на вызов в срочном порядке сотрудники группы разминированная обнаружили в поле – на глубине около 1 метра целый арсенал боеприпасов – артснарядов 76 калибра времен Второй мировой войны», - рассказала Ю.Барышева.

По ее словам, «на данный момент из земли извлечено уже 150 боеприпасов и есть основания предполагать, что под землей остаются еще не менее 100». Работы по расчистке территории продолжаются.

«По распоряжению начальника ГТУ МЧС в Запорожской области Алексея Лепского, чтобы как можно быстрее обезопасить территорию, на место обнаружения взрывоопасных предметов направлена вторая группа разминирования», - рассказала Ю.Барышева.