Донецкой милиции 23 июня помогут испанцы
00:15, 21 июня 2012Спорт
2448
Донецкой милиции во время предстоящего 23 июня четвертьфинального матча Евро-2012 между сборными Испании и Франции будут помогать испанские полицейские.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник городского управления ГУМВД Украины в Донецкой области Юрий Седнев.
«Испанские коллеги помогут нам в работе и взаимодействию с болельщиками, они готовы к сотрудничеству», - сказал начальник горотдела милиции.
При этом он добавил: «Мы уже проводили такие встречи с английскими, французскими и российскими полицейскими, обсуждали разные вопросы... Кстати, иностранные правоохранители очень высоко оценили работу донецкой милиции».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter