Донецкой милиции 23 июня помогут испанцы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник городского управления ГУМВД Украины в Донецкой области Юрий Седнев.

«Испанские коллеги помогут нам в работе и взаимодействию с болельщиками, они готовы к сотрудничеству», - сказал начальник горотдела милиции.

При этом он добавил: «Мы уже проводили такие встречи с английскими, французскими и российскими полицейскими, обсуждали разные вопросы... Кстати, иностранные правоохранители очень высоко оценили работу донецкой милиции».