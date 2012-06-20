Платини против видеофиксации голов
Президент УЕФА Мишель Платини выступает против введения электронной технологии, которая автоматически будет определять момент, когда мяч пересекает линию ворот.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Как отмечает радио, в УЕФА признают, что судьи ошиблись во время вчерашнего матча Евро-2012 Украина-Англия, когда не засчитали забитый украинцем Марко Девичем гол в ворота англичан. Об этом в среду в Варшаве заявил старший офицер УЕФА по делам судейства Пьерлуиджи Коллина.
Радио Свобода напоминает, что президент ФИФА Йозеф Блаттер написал после этого случая в матче между Англией и Украиной в Донецке в своем Twitter: «После вчерашнего матча технология линии ворот (GLT) уже не возможная альтернатива, а необходимость».
Однако президент УЕФА, француз М.Платини другого мнения. По его словам, которые цитирует Радио Свобода, технология линии ворот (GLT) не является проблемой, а проблемой является ее введение. Ведь после этого будут требовать технологию определения игры рукой, определения положения вне игры и так далее.
«Такое может зайти далеко и без конца. Это потом никогда не остановишь. Это проблема, которой я и боюсь», – отметил М.Платини после жалоб на работу арбитров. Он считает, что в первую очередь нужно добиваться «однородности решений судей на поле», то есть – максимальной стандартизации их действий.