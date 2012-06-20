Платини против видеофиксации голов

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как отмечает радио, в УЕФА признают, что судьи ошиблись во время вчерашнего матча Евро-2012 Украина-Англия, когда не засчитали забитый украинцем Марко Девичем гол в ворота англичан. Об этом в среду в Варшаве заявил старший офицер УЕФА по делам судейства Пьерлуиджи Коллина.

Радио Свобода напоминает, что президент ФИФА Йозеф Блаттер написал после этого случая в матче между Англией и Украиной в Донецке в своем Twitter: «После вчерашнего матча технология линии ворот (GLT) уже не возможная альтернатива, а необходимость».

Однако президент УЕФА, француз М.Платини другого мнения. По его словам, которые цитирует Радио Свобода, технология линии ворот (GLT) не является проблемой, а проблемой является ее введение. Ведь после этого будут требовать технологию определения игры рукой, определения положения вне игры и так далее.

«Такое может зайти далеко и без конца. Это потом никогда не остановишь. Это проблема, которой я и боюсь», – отметил М.Платини после жалоб на работу арбитров. Он считает, что в первую очередь нужно добиваться «однородности решений судей на поле», то есть – максимальной стандартизации их действий.