Завтра гостей фан-зоны Киева будут развлекать экстремалы и Диля
22:22, 20 июня 2012Спорт
1288
21 июня в киевской фан-зоне проведут день Х-спорта.
Фан-зона немного отдохнула от футбола
Как сообщает пресс-служба столичной госадминистрации, в течение дня посетителей будут развлекать экстремальными видами спорта на специальных спортивных площадках.
В частности, можно будет увидеть мастерские выступления роллеров, скейтеров, экстремальных велосипедистов, паркуристов, джамперов и брейкеров, а также испытатать собственные силы в указанных видах спорта.
Особый гость концертной программы в этот день – певец Диля.
А на огромных экранах фан-зоны 21 июня из Варшавы будут транслировать первый четвертьфинальный матч между сборными Чехии и Португалии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter