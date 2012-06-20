Завтра гостей фан-зоны Киева будут развлекать экстремалы и Диля

Как сообщает пресс-служба столичной госадминистрации, в течение дня посетителей будут развлекать экстремальными видами спорта на специальных спортивных площадках.

В частности, можно будет увидеть мастерские выступления роллеров, скейтеров, экстремальных велосипедистов, паркуристов, джамперов и брейкеров, а также испытатать собственные силы в указанных видах спорта.

Особый гость концертной программы в этот день – певец Диля.

А на огромных экранах фан-зоны 21 июня из Варшавы будут транслировать первый четвертьфинальный матч между сборными Чехии и Португалии.