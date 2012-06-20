УЕФА не будет наказывать судью за ошибку в игре Украины с Англией

Союз европейских футбольных федераций (UEFA) не будет наказывать никакими санкциями венгерского арбитра Виктора Кашшая за то, что он не засчитал забитый сборной Украины гол в ворота сборной Англии во время матча Евро-2012 в Донецке, 19 июня.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше в среду сообщил представитель UEFA Томас Джордано.

"Не будет никаких последствий, кроме оценки судьи и его ассистентов, которая, очевидно, будет не такой, если бы они не допустили этой ошибки", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что UEFA по результатам каждого из матчей выставляет баллы судьям по десятибалльной шкале, на основании которых после нескольких матчей определяется их рейтинг, который может меняться в зависимости от того, насколько хорошо они выполняют свою работу.

"Одна ошибка в одном матче не является мотивом (для снижения рейтинга), только в случае нескольких случаев плохой работы во время нескольких матчей", - отметил он.

Т.Джордано обратил внимание, что футболисты также во время матчей часто допускают различные ошибки, отметив, что никто за это их не наказывает санкциями.

Представитель UEFA также сказал, что европейская федерация не будет перечислять баллов сборной Украины, которая по результатам вчерашнего матча с Англией выбыла из борьбы за выход из групповой фазы Евро-2012.

"Вообще, что касается результата игры, то ничего не меняется. Решение арбитра является окончательным", - сказал он.

Т.Джордано назвал незачисление гола украинский "фактической ошибкой, которая не касалась нарушений правил игры", отметив, что "такого типа решения нельзя изменить".

Как сообщал УНИАН, глава судейской комиссии UEFA итальянец Пьер Луиджи Коллина признал сегодня, что группа судей во главе с В.Кашшаем ошиблась, когда не зачислила гол украинцев в ворота Англии на 63 минуте матча, которым они сравняли счет.

Сборная Украины, которая для выхода из групповой фазы Евро-2012 должна была выиграть у сборной Англии, проиграла им со счетом 1:0.