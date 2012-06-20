Меркель приедет на матч Евро-2012

Канцлер Германии Ангела Меркель вечером 22 июня будет присутствовать на стадионе в Гданьске на четвертьфинальном матче Евро-2012, в котором ее соотечественники будут противостоять грекам.

Об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства Георг Штрейтер, сообщает Gazeta.ua.

Это будет первый матч Евро-2012, на котором будет присутствовать глава германского правительства. Меркель, как сообщают немецкие источники, приедет в Гданьск по приглашению премьер-министра Дональда Туска.