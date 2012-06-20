Блохин останется тренером сборной

Олег Блохин останется на посту главного тренера украинской сборной по футболу до 2014-го года.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН заявил глава ФФУ Григорий Суркис. Ведь контракт тренера действует еще два года, независимо от того, кто станет новым главой федерации, отметил он.

Сам Суркис эту должность покидает осенью, и участвовать в следующих выборах не намерен. Григорий Суркис также поделился информацией относительно гонораров игроков сборной за матчи Евро-2012. Сначала федерация обещала футболистам 500 тысяч евро спонсорских денег за победу в матче группового турнира. Однако после волевой победы Украинской над шведами, изменила свое решение. "Поскольку это была волевая победа, то гонорар будет не 500 тысяч, а миллион евро", - пообещал глава Федерации футбола Украины.