Во Львове во время Евро-2012 стало меньше преступлений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил начальник ГУ МВД Украины во Львовской области Александр Рудяк.

„Благодаря четким действиям и согласованной работе работников милиции из Львовской области и других областей Украины, Евро-2012 удалось провести без массовых нарушений общественного порядка. Более того, за период Евро-2012 уровень преступности во Львовской области снизился на 5-11%”, - заявил А.Рудяк.

Он также отметил, что, в частности, во время последнего во Львове матча Евро-2012 на стадионе «Арена-Львов» и возле него серьезных нарушений не было зафиксировано.

„Правда, немецкие полицейские задержали двоих своих болельщиков, с которыми провели профилактическую работу, предупреждая тем самым совершение правонарушения с их стороны. Поскольку немецкие фаны находились не совсем в трезвом состоянии, то футбольный матч им пришлось послушать из комнаты задержания. После того, как их предупредили о недопустимости какого-либо нарушения общественного порядка, офицер полиции Германии их отпустила”, - сообщил А.Рудяк.

Он отметил, что в целом за период с 8 июня и до сегодняшнего дня, в милицию поступило 36 сообщений о преступлениях и происшествиях, связанных с Евро-2012. Из них зарегистрировано 11 преступлений, 10 – уже раскрыто. В частности, это четыре грабежа, три из которых раскрыті, а также - кражи, четыре факта использования поддельных документов (использование пропусков УЕФА на автомобильные стоянки).

„Что касается иностранных граждан, то в отношении них совершено три преступления – два грабежа и одна кража. Остается нераскрытым один грабеж. Кроме того, за время Евро-2012 задержаны четыре человека – так называемые карманные воры”, - сообщил руководитель областной милиции.

А.Рудяк также отметил, что Евро-2012 изменило отношение многих иностранцев к Украине к лучшему.

«Скажу так: первые болельщики, которые сюда приехали, воспринимали Украину не совсем адекватно, считая ее страной третьего мира. Мы это почувствовали по ситуации относительно охраны общественного порядка. Но уже после первого и второго матчей иностранные граждане начали вести себя более корректно в кафе, заведениях общественного питания, гостиницах и других местах, а уже после третьего матча люди вообще вели себя практически идеально. Тем более нужно учесть, что болельщики в мире - это одна из наиболее непредсказуемых категорий граждан», - подчеркнул А.Рудяк.