Арбитр, не засчитавший гол украинцев, больше не будет судить Евро-2012

Венгерский арбитр Виктор Кашшаи, который не засчитал гол сборной Украины во вчерашнем матче с Англией, больше не будет работать во время игр нынешнего чемпионата Европы по футболу.

Об этом сообщил в среду в Варшаве председатель судейской комиссии UEFA итальянец Пьер Луиджи Коллина, который отметил, что вчерашняя ошибка не была основной причиной исключения арбитра из состава судей на будущие матчи.

"Ситуация в матче во вторник не была причиной отправления Виктора домой. Это не была только его ошибка, а в первую очередь ассистента. Вне сомнения, однако, что если бы Кашшаи остался, то во время дальнейших матчей был бы под огромным давлением", - сказал он, цитирует TVN24.

П.Коллина назвал "сложным, но мудрым" это решение, заметив, что на остальные матчи Евро-2012 нужно всего 8 судей.

"Кто-то должен был отпасть, а я считаю, что все хорошо выполнили свою работу", - сказал итальянец.

Он также сказал, что арбитру было нелегко оценить ситуацию, когда мяч влетел в ворота англичан.

"Речь шла о нескольких сантиметрах. Конечно, лучше, если бы этого не случилось, но не будем забывать, что это пока один такой случай", - сказал П.Коллина.

Кроме В.Кашшаи на оставшихся матчах Евро-2012 не будут работать вместе со своими ассистентами немец Вольфганг Старк, испанец Карлос Веласко Карбалло и голландец Бьорн Куйперс.