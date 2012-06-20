В УЕФА признали, что Украина забила Англии: мяч прошел на 50 см

Глава судейского комитета УЕФА и куратор футбольного судейства Украины Пьерлуиджи Коллина признал ошибку бригады арбитров из Венгрии во главе с Виктором Кашшаи, которая работала на матче Англия-Украина. Об этом сообщает ТСН.

"На Евро-2012 впервые появились дополнительные ассистенты рефери (за воротами). Это эксперимент, который проводит УЕФА. К сожалению, на матче Англия - Украина была допущена ошибка. Мяч был забит в ворота и прошел на 50 см - это правда. Это была человеческая ошибка. Но это единственная ошибка на 1000 матчей. Это единственное неправильно решение дополнительного ассистента арбитра за три года проведения этого эксперимента ", - сказал Коллина на пресс-конференции в Варшаве, добавив, что дополнительные арбитры 16 раз внесли свой вклад в принятие правильных решений.