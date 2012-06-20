Фаны на «Донбасс Арене» умудрились перекричать Ниагарский водопад
16:51, 20 июня 2012Спорт
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Уровень шума на стадионе «Донбасс Арена» во время вчерашней игры между национальными сборными по футболу Украины и Англии превысил уровень шума Ниагарского водопада.
Уровень акустического шума фона на стадионе превысил отметку 120 дБ
Как сообщил сегодня на пресс- конференции Донецкий городской голова Александр Лукьянченко, уровень акустического шума фона на стадионе 19 июня был зафиксирован на отметке 123 дБ.
По словам мэра, болельщики сборной Украины в Донецке на стадионе «Донбасс Арена» показали неистовую поддержку своей команды.
«Мы немножко не дотянули до рекорда, который составляет 131 дБ. Я считаю, что у нас еще все впереди», - отметил А.Лукьянченко.
В Донецком горсовете напомнили, что уровень шума Ниагарского водопада достигает 90-100 дБ.
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